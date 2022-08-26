Соломоновы острова не пустили в свой порт корабль США

Власти Соломоновых островов отклонили просьбу корабля береговой охраны США о заходе в свой порт. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на сообщение американских пограничников.

В материале говорится, что экипаж корабля Oliver Henry во время планового патрулирования в районе Соломоновых островов рассчитывал зайти в порт Хониары — столицы государства — для пополнения запасов провизии и топлива.

«Правительство Соломоновых островов не ответило на запрос правительства США о предоставлении дипломатического разрешения на дозаправку и пополнение провиантом в Хониаре», — рассказала представитель береговой охраны США в Гонолулу лейтенант Кристин Кэм.

Издание сообщает, что одновременно с судном США Соломоновы острова отказали в заходе в порт британскому патрульному кораблю Spey, что может говорить о том, что Соломоновы острова разрывают связи с Западом в пользу Китая.

При этом Кэм сообщила, что Госдепартамент США находится в контакте с правительством Соломоновых островов и надеется, что в будущем американским кораблям будут предоставляться разрешения на заходы в порт государства.

Китай и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности в апреле 2022 года. При этом МИД КНДР отрицал намерения расположить на островах китайскую военную базу. Озвучивалось, что цель соглашения — содействие социальной стабильности на Соломоновых островах.

6 июня американская газета The Washington Post сообщила, что западные официальные лица считают, будто Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования его вооруженными силами. При этом обе страны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия данной деятельности, утверждается в материале. Как говорится в публикации, Пекин рассчитывает поддерживать присутствие «в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам на берегу Сиамского залива».