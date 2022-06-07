Запад заподозрил Китай в строительстве объекта ВМС в Камбодже

Западные официальные лица считают, что Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования его вооруженными силами. Об этом 6 июня пишет газета The Washington Post.

При этом обе страны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия данной деятельности, утверждается в материале.

Как говорится в публикации, Пекин рассчитывает поддерживать присутствие «в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам на берегу Сиамского залива».

Авторы статьи считают, что эти планы руководства КНР «являются элементом стратегии КНР по созданию сети военных объектов по всему миру».

«Мы считаем, что Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для лидеров Китая, которые считают Индо-Тихоокеанский регион законной и исторической сферой влияния Китая», — сказал газете западный чиновник.

Пекин, по словам чиновника, делает ставку на то, что регион «не желает или не может бросить вызов основным интересам Китая», поэтому власти КНР полагают, что могут заставить страну выполнять их интересы.

В 2019 году газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай и Камбоджа заключили тайное соглашение, которое предоставляет военным КНР исключительное право пользоваться базой Реам в течение 30 лет. Как говорится в материале WP, в конце прошлой недели китайский чиновник якобы подтвердил изданию, что военные и ученые КНР будут использовать часть базы.

Ранее, 14 декабря 2021 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон в целях укрепления безопасности и предотвращения конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе намерен обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море, где, по утверждению руководителя Госдепартамента, «агрессивные действия Пекина угрожают свободному движению товаров на $3 трлн ежегодно».