Госдеп США заявил об обеспокоенности стран АСЕАН действиями Китая

Соединенные Штаты считают, что страны АСЕАН обеспокоены действиями Китая, поэтому Вашингтон намерен углублять связи с этими государствами, заявил во вторник, 14 декабря, во время выступления в Джакарте госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция выступления велась в Twitter-аккаунте американского внешнеполитического ведомства.

«Есть много опасений от Северо-Восточной до Юго-Восточной Азии, от реки Меконг до островов в Тихом океане, относительно агрессивных действий Китая <…> Мы усилим наше партнерство с крепким и независимым АСЕАН», — отметил глава Госдепа.

По его словам, американская администрация разрабатывает всеобъемлющий план, направленный на экономическое развитие в Индо-Тихоокеанском регионе.

«По указанию президента [США Джо] Байдена мы разрабатываем всеобъемлющий экономический план, направленный на достижение наших общих целей, включая те, которые касаются торговли и цифровой экономики, технологий, устойчивых цепочек поставок, декарбонизации и чистых источников энергии, инфраструктуры, норм труда и других сфер, представляющих общий интерес», — пояснил Блинкен.

Он подчеркнул, что Вашингтон в целях укрепления безопасности и предотвращения конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе намерен обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море, где, по утверждению руководителя Госдепартамента, «агрессивные действия Пекина угрожают свободному движению товаров на $3 трлн ежегодно».

Помимо этого, США планируют укреплять трехсторонние отношения с Японией и Южной Кореей, а также расширять сотрудничество по безопасности с Австралией.

На прошлой неделе газета Khmer Times сообщила, что АСЕАН и США могут провести саммит в Вашингтоне в феврале следующего года.

Ранее, 28 октября, президент России Владимир Путин в ходе саммита АСЕАН заявил, что позиции РФ и стран, входящих в ассоциацию, по ключевым международным проблемам близки. Как отметил российский лидер, сейчас имеются все возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН по вопросам укрепления стабильности, безопасности, восстановлению экономики в период коронавируса.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, основанная в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.