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Эксперт Петровская поделилась рекомендациями перед выходом на пенсию

Эксперт Петровская: от автоматического расчета пенсии можно отказаться, обратившись в ПФР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Гражданам России следует подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) за месяц до выхода на пенсию в случае отказа от автоматического расчета и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов. Об этом рассказала заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская 26 августа.

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«Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с ПФР, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм».

Для этого человеку достаточно подать заявление, паспорт и трудовую книжку в ПФР за месяц до выхода на пенсию, а также приложить документы, подтверждающие необходимость перерасчета выплат. К примеру, документы о наличии нетрудоспособных членов семьи.

Пакет документов рассматривается в течение пяти рабочих дней, после чего будущий пенсионер получит извещение о принятом решении.

5 июля доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец рассказала, что граждане РФ, не успевшие набрать необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут их докупить. По словам эксперта, этот вопрос особенно актуален для тех, кто долгое время работал без официального трудоустройства, а также для самозанятых.

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