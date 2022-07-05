Эксперт рассказала о праве на покупку стажа для выхода на пенсию

Граждане РФ, не успевшие набрать необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут их докупить. Об этом во вторник, 5 июля, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец в беседе с «Прайм».

По словам эксперта, этот вопрос особенно актуален для тех, кто долгое время работал без официального трудоустройства, а также для самозанятых.

Как отметила Иванова-Швец, в течение ближайших двух лет будет постепенно увеличиваться необходимый для выхода на пенсию стаж: если в 2022 году он составляет 13 лет, то к 2024 году достигнет 15 лет, но больше расти не будет. Также требуется набрать не менее 30 пенсионных баллов.

Собеседница агентства отметила, что закон допускает покупку 7,5 лет стажа, то есть половины от необходимого показателя.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум 36 669,60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла», — объяснила она.

При этом в течение одного календарного года может быть начислен только один год трудового стажа — соответственно, озаботиться данным вопросом необходимо заранее. Максимальное доступное для покупки число баллов за тот же период составит 8,52 и обойдется в 293 356,80 рубля.

Ранее, 1 июля, вступил в силу новый порядок получения единовременной пенсионной выплаты. Появилась возможность подать электронное заявление в Пенсионном фонде России (ПФР) либо негосударственном пенсионном фонде (НПФ), в том числе через портал «Госуслуги».

29 июня Людмила Иванова-Швец перечислила категории граждан, которые могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 25%. В частности, такую возможность имеют россияне со стажем работы в сельском хозяйстве около 30 лет. Соответствующий список профессий насчитывает порядка 500 позиций.

С июня в России действует указ российского лидера Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Как отмечали в Госдуме, данное решение главы государства также приведет к росту ряда социальных выплат.