Вечный огонь зажгли впервые за долгое время на Саур-Могиле в ДНР

Вечный огонь зажжен на мемориальном комплексе Саур-Могила близ Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), огонь загорелся впервые за долгое время. Об этом 25 августа рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

«После того как была смонтирована новая чаша и подключен газ, мы совершили пробный пуск Вечного огня. Это во многом знаковое событие», — рассказал он после посещения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР).

По его словам, завершен монтаж стелы и реставрация исторических пилонов, ранее разрушенных. Строители ведут монтаж трех новых пилонов в честь современных защитников Донбасса.

Работы на мемориале Саур-Могила идут в круглосуточном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«Штормовой ветер с порывами до ураганного в течение нескольких дней не позволял снять леса со стелы, поэтому для этих целей задействованы промышленные альпинисты», — добавил Овсиенко.

К настоящему времени на мемориале благоустроено захоронение бойцов батальона «Восток», выполнена архитектурная подсветка. Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

О реконструкции комплекса Саур-Могила 1 июля объявило Министерство обороны России. Мемориал сильно пострадал под обстрелами со стороны украинских националистов в 2014 году.

Комплекс Саур-Могила является одним из знаковых памятников в ДНР и посвящен боям за высоту, произошедшим в 1943 году. Мемориал в память об этих событиях был открыт в 1967 году.