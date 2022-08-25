Ученые выявили связь между уборкой и сексуальным желанием

Мужчинам, которые хотят оживить свою сексуальную жизнь, следует чаще заниматься домашними делами. К такому выводу пришли австралийские ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне. Результаты их исследования опубликовала 22 августа газета Daily Mail.

Исследователи опросили около 300 женщин, состоящих в отношениях, об их сексуальной жизни и о том, кто больше всего выполняет работу по дому.

Результаты показывают, что в случаях, когда обязанности по дому распределялись поровну, женщины испытывали большее удовлетворение от отношений и, в свою очередь, сексуальное желание. В тех же парах, где женщины берут всю работу по дому на себя, влечение к партнеру гораздо ниже.

При этом, как утверждают ученые, важно не только то, кто в доме чаще моет посуду и стирает, но и равномерное распределение «умственной нагрузки». Под ней подразумевается умение планировать и организовывать работу по дому. Исследователи указывают, что мужчине часто свойственно рассматривать свою партнершу как «менеджера всех домашних дел». Это означает что «она должна знать, что и когда нужно делать».

«В итоге даже когда мужчины вносят свой вклад в физическую нагрузку (выполнение некоторых домашних дел), умственная нагрузка (планирование и организация выполнения этих дел) может полностью лежать на женщине», — пояснили ученые.

Авторы также отметили, что предыдущие исследования уже показали, что женщины выполняют гораздо больше работы по дому и уходу за детьми, чем их партнеры-мужчины. По их словам, эта тенденция усугубилась во время пандемии коронавируса, в результате чего женщины чувствуют себя «истощенными» и хотят больше поддержки от своих партнеров.

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