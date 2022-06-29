Продажи товаров для взрослых в России выросли почти в три раза

Специалисты отмечают рост продаж товаров для взрослых, тенденция характерна для четырех крупнейших российских торговых площадок — Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress. Об этом 29 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace.

С начала года продажи почти утроились по сравнению с январем–июнем 2021 года., составив около 5 млн штук. Оборот такой же продукции за этот период вырос до 3,5 млрд рублей.

В июне продажи товаров для взрослых на Wildberries в штуках выросли на 81% к аналогичному периоду годом ранее. На Ozon штучные продажи товаров данной категории в этом же месяце увеличились на 67%.

Продажи товаров с маркировкой «18+» на четырех маркетплейсах в июне удвоились, составив 845 466 штук, в денежном выражении рынок вырос в 1,3 раза к июню 2021 года, до 535,4 млн рублей.

Клиенты чаще приобретали эротические мягкие игрушки-сувениры, аксессуары для БДСМ и эротическое белье. Спрос представители ритейлеров связали с расширением ассортимента. Кроме того, продажи товаров для взрослых перетекают в онлайн из классических магазинов, так как это вызывает меньше стеснения, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Кроме того, продукция «18+» оказалась востребована в последнее время, так как позволяет человеку снять растущие напряжение и агрессию.

Ранее в июне сообщалось, что в России возникли проблемы с поставками товаров для секс-шопов. Однако роста цен на ассортимент интимной продукции удалось избежать благодаря курсу рубля и импортозамещению.