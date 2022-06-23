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Российские секс-шопы столкнулись с трудностями в поставке товаров

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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В России возникли проблемы с поставками товаров для секс-шопов. Об этом 23 июня сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на создателя одного из магазинов для взрослых.

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По его словам, закупки товаров из США приостановлены, а затраты на логистику и время доставки продукции из Европы и Китая выросли.

Как отметил предприниматель, роста цен на ассортимент интимной продукции удалось избежать благодаря курсу рубля и импортозамещению.

«Мы цены подняли чуть-чуть, также у нас были хорошие запасы товара на Новый год и весну, это дало нам возможность пережить самые тяжелые два месяца — апрель и май», — рассказал он.

Российские товары, среди которых интимные игрушки, аксессуары, массажные масла, смазки и многое другое, по качеству не уступают зарубежным аналогам, добавил бизнесмен.

В середине марта сообщалось, что россияне стали активно запасаться презервативами. Так, за неделю с 28 февраля по 6 марта аптеки продали средств контрацепции на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Спрос вырос до 540,7 тыс. упаковок в натуральном выражении, в денежном вырос на 32% до 184,1 млн рублей.

Аналитики полагали, что увеличение спроса на презервативы может быть связано с ожиданиями потребителей роста стоимости импортной продукции из-за возможного ослабления курса рубля.

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