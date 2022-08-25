Американский экономист раскритиковал указ Байдена о студенческих кредитах

Решение о возобновлении выплат по студенческим кредитам, принятое президентом США Джо Байденом, скажется на росте инфляции в стране. Такое мнение выразил председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман в своем Twitter 24 августа.

По его словам, вкладывать в такую инициативу порядка $500 млрд — безрассудно. Из-за сильной инфляции в стране подобное решение повлечет болезненные последствия — повышение платы за обучение и большое количество кредитов, отметил Фурман.

Экономист также признал, что возобновление выплат облегчит жизнь части американцев и создаст стимул для развития молодых специалистов, но сильного эффекта от этого экономика не получит.

Более того, расплачиваться за это решение будут остальные американцы за счет высокой инфляции, налогов и понижения пособий.

«Мне не кажется разумным, что президент совершил такой поступок, ни с кем не посоветовавшись», — заключил экономист.

24 августа Байден анонсировал изменение в системе студенческих кредитов, которые должны стать «более управляемыми». Кроме того, правительство заявило, что погасит студенческие ссуды на сумму до $20 тыс. миллионам бывших студентов колледжей.

17 августа глава Белого дома подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс. По нему правительство выделило $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, а $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.