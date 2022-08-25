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Врач посоветовал пожилым людям не отказываться от соли

Врач Розанов: отказ от соли для пожилых людей может повлечь за собой внезапную смерть
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ulrich Niehoff
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Кандидат медицинских наук, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Розанов рассказал, что отказ от соли для пожилых людей может повлечь за собой госпитализацию и внезапную смерть.

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В беседе с «Газетой.Ru» 25 августа он объяснил, что уменьшение потребления соли до 5–6 гр в день помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако опасно для пенсионеров.

Всё дело в том, объясняет врач, что ограничение потребления соли провоцирует падение натрия в крови, который необходим для почек, нервной системы и иммунитета.

Отсутствие натрия приводит к повышению провоспалительных цитокинов в крови и может спровоцировать потерю сознания и смерть у пожилых людей, добавил Розанов.

Ранее, 24 августа, диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что употребление алкоголя в пожилом возрасте может привести к инфаркту.

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