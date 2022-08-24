Диетолог назвал наиболее опасные для пожилых людей напитки

Употребление алкогольных напитков в пожилом возрасте может привести к инфаркту. Об этом диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в рассказал Газете.ру 24 августа.

По его словам, алкогольные напитки оказывают тлетворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и могут пагубно сказаться на течение сопутствующих заболеваний. А, например, употребление спиртного при наличии хронических заболеваний, таких как, например, атеросклероз, может иметь непоправимые последствия.

«Спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде. А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта», — сказал Гинзбург.

Врач посоветовал заменить употребление любых, даже слабоалкогольных напитков, более полезными — например, зеленым чаем. Так же он добавил, что не следует забывать и о контроле уровня сахара в крови, избыток которого может стать определяющим фактором развития сахарного диабета.

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