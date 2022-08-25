СК РФ возбудит уголовное дело из-за сноса памятника советским воинам в Польше

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском городе Бжег. Об этом 25 августа заявили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении.

По мнению СК, действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

«По сообщениям СМИ, его снос профинансировал Институт национальной памяти Польши. Представитель организации Рафал Лешкевич заявил, что монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу», — отметили в ведомстве.

О том, что в Польше снесли очередной памятник солдатам Красной армии, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу. Средства на демонтаж выделил Институт национальной памяти Польши.

Комментируя эту новость, историк Олег Боронин заявил, что к власти в Европе пришли нацисты и фашисты. Более того, эти режимы, по его словам, поддерживаются большинством европейцев.