Алтайский историк Олег Боронин назвал в четверг, 25 августа, причину, по которой власти Польши снесли очередной памятник солдатам Красной армии. На этот раз это произошло в городе Бжег.

«Фактически ежедневно из стран Европы приходят новости о сносе памятников советским воинам-освободителям. И это не бред — просто там к власти вернулись нацисты и фашисты. Они, эти режимы, надо понимать, поддерживаются большинством европейцев», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, они цинично и спокойно выжидали, когда уйдут поколения, которые своими глазами видели ту войну, которые могли оказать сопротивление действиям современных бесноватых «коллективно-либеральных-демократических» фюреров и теперь стирают остатки исторической памяти сограждан, пишет REGNUM.

Боронин выразил сомнение, что Европу быстро можно будет вернуть к разуму и совести. По его словам, Европа может только самоочиститься, но для этого необходим не один десяток лет.

Ранее в этот день в польском городе Бржег на юге страны демонтировали очередной памятник солдатам Красной армии, передает RT.

Скульптура была расположена на пересечении Олавской и Вроцлавской улиц. Снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу.

Местные власти намеревались снести памятник еще в апреле этого года, однако в бюджете города не было достаточно средств, сообщается на сайте kp.ru.

Польские власти оценили стоимость работ по демонтажу памятника в 400–500 тыс. злотых (около 5 млн рублей). Средства выделил Институт национальной памяти Польши.

Местные политики также требовали сноса монумента.

Ранее в августе уже сообщалось о сносе советских памятников в ряде стран. Так, 23 августа был демонтирован памятник Освободителям Риги в Латвии, что вызвало широкий общественный резонанс. В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

21 августа стало известно о решении Литвы демонтировать мемориал советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Снос планируется на сентябрь.