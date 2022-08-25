Психолог описала способных воспитать гениев матерей

Воспитать успешного и одаренного ребенка способны три типа матерей. Об этом 25 августа рассказала психолог Наталья Искра.

«Самый, наверное, лучший вариант — это мама, которая чувствительна к потребностям ребенка. То есть такая мама-волшебница, которая возникает сразу, как только ребенок ощущает в ней потребность, и которая одновременно при этом обязательно держит какие-то границы, дает ребенку ответственность, которую он может по своему возрасту понести», — сказала специалист Пятому каналу.

К другому типу матерей относятся те, которые предоставляют ребенку возможность решать задачи, не соответствующие его возрасту. За счет этого ребенок рано развивается, опережает в развитии сверстников, у таких детей появляется прогностическое мышление. Такой подход хорош для ребенка с сильным темпераментом, но он не всегда приводит к успеху.

Третий вариант подразумевает, что мать может слишком сильно опекать ребенка, что позволяет ему дольше оставаться в детском возрасте и быть немного инфантильным. Это способствует развитию творческих способностей, потому что к ребенку предъявляется меньше требований и у него есть возможность делать то, что ему хочется.

Искра отметила, что следует различать два параметра гениальности для детей. Под одним из них подразумевается успех в жизни, карьере и семье, а под другим — способность человека прожить свою жизнь так, как он хочет, и следовать за своими истинными желаниями.

22 августа психолог Елена Хлевная рассказала о негативном влиянии наказаний на детей. Она заявила, что физические и психологические наказания не оказывают положительного воздействия на развитие ребенка, а становятся причиной появления эмоциональных травм.

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