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Психолог рассказала о негативном воздействии наказания на детей

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Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller
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Физические и психологические наказания не оказывают положительного влияния на развитие ребенка, а становятся причиной появления эмоциональных травм. Об этом в понедельник, 22 августа, заявила «Известиям» кандидат психологических наук Елена Хлевная.

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По ее словам, наказывать ребенка за поведение, которое не нравится родителям, весьма неразумно.

«Наказания оказывают резко негативный эффект на развитие ребенка. Они воспринимаются ребенком через призму страха, вины, стыда, злости, обиды и разочарования. С синтезом таких тяжелых эмоций и чувств довольно сложно справиться, особенно детям. А если пропадает осознанная регуляция, появляется неосознанная психологическая защита в разных формах, например в виде подавления эмоций или вытеснения неприятного опыта», — сказала психолог.

Она добавила, что бывают ситуации, когда поведение ребенка действительно носит деструктивный характер. В этом случае единственным эффективным средством решения конфликтных ситуаций эксперт назвала доверительный диалог.

«Эмоционально-интеллектуальный родитель всегда стремится к диалогу», — отметила Хлевная.

Диалог необходим в том числе для того, чтобы провести детальный анализ ситуации, таким образом у ребенка будет развиваться способность понимать эмоции и управлять ими.

Психолог также подчеркнула, что любой детско-взрослый конфликт должен стать поводом задуматься о том, что и почему чувствует ребенок. Задача родителей — осознавать, что за каждым действием стоит причина, ее понимание — ключ к решению конфликта.

Ранее в августе клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, из-за чего у ребенка может возникнуть депрессия и как ее распознать. Она указала, что депрессия у ребенка может проявляться в виде высокой тревожности и беспокойства, школьной неуспеваемости и конфликтности. На наличие депрессии могут указывать бессонница, пробуждения ночью, снижение аппетита. Если никакие обследования не помогают найти причину этого — скорее всего, речь идет о депрессии, указала психолог. В таком случае следует обратиться к соответствующему специалисту.

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