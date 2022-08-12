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Психолог перечислила указывающие на детскую депрессию симптомы

Психолог Бабушкина рассказала, как можно распознать депрессию у ребенка
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Фото: Global Look Press/imago-images/Monkey Business 2
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Клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, из-за чего у ребенка может возникнуть депрессия и как ее распознать.

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По ее словам, возникновение депрессии у ребенка могут спровоцировать те же факторы, что и у взрослых. Например, потеря близкого человека, длительное расставание с кем-то из родных, развод родителей, конфликты в социальной среде и другие события.

«Депрессия у ребенка может проявляться не апатией и слабостью, а в виде высокой тревожности и беспокойства, появления различных страхов, дезадаптации в коллективе, школьной неуспеваемости и конфликтности», — рассказала она в беседе с «Мослентой».

Тошнота, боли в животе, головные боли, упадок сил, вялость, бессонница, пробуждения ночью, кошмары, повышенное сердцебиение, снижение аппетита — все эти симптомы, по словам психолога, могут указывать на наличие депрессии у ребенка.

«Если никакие обследования не помогают найти причину этого — скорее всего, речь идет о депрессии», — добавила Бабушкина, отметив, что в таком случае следует обратиться к соответствующему специалисту.

1 марта педагог-психолог Наталья Григорьевская дала советы по успокоению и снижению тревожности детей. По ее словам, при разговоре с детьми родителям необходимо постараться самим сохранять спокойствие, говорить уверенно и четко.

Как утверждает специалист, неплохим успокоительным эффектом обладают дыхательные упражнения, в основе которых лежит чередование коротких вдохов с длинными выдохами, они позволят уравновесить мысли и снизить частоту пульса. Кроме того, специалист советует вместе с ребенком приготовить ужин или вместе посмотреть доброе кино или мультфильм.

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