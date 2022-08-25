Диетолог предупредил о вреде частого употребления кукурузы

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, сколько можно есть кукурузы в сутки.

В интервью радио Sputnik в четверг, 25 августа, врач подчеркнул, что вареная кукуруза имеет большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, в этом продукте много клетчатки.

Между тем специалист предостерег, что ежедневное употребление кукурузы не рекомендуется, даже несмотря на ее пользу.

«Как и у всех зерновых, у кукурузы довольно высокая калорийность, это не продукт для ежедневного употребления. Но именно в сезон несколько раз в неделю ее можно есть», — пояснил врач.

По его словам, в сутки для взрослого человека достаточно порции в 200 г, то есть одного початка будет вполне достаточно для получения суточной нормы клетчатки. Однако не будет лишним проконсультироваться со специалистом.

Врач предупредил, что если съесть больше кукурузы, то может появиться тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование. Регулярное же превышение нормы может привести к появлению избыточного веса, отмечает телеканал «360».

Бобровский призвал не употреблять в пищу початки кукурузы, сорванные на краю поля во время прогулки, поскольку выращивается много кормовых сортов. Он пояснил, что по внешнему виду только специалист может определить, кормовой ли это сорт, который лучше не употреблять в пищу.

«Как правило, кормовые сорта убирают гораздо раньше, не дожидаясь дозревания початков, но всё равно срывать кукурузу в поле не рекомендую, лучше покупать. По вкусовым и органолептическим свойствам пищевые сорта гораздо приятнее», — резюмировал врач.

В июле врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «Москве 24», что людям с проблемами ЖКТ, ожирением и сахарным диабетом лучше воздержаться от употребления кукурузы. Она пояснила, что, в частности, если у пациента есть проблемы с нарушением углеводного обмена, ожирением или сахарным диабетом, то вследствие употребления кукурузы будет подниматься уровень глюкозы и инсулина, отмечает RT.

Как пишет сайт kp.ru, также отказаться от употребления кукурузы в пищу стоит людям с индивидуальной непереносимостью продукта, с переизбытком витамина К в организме, а также тем, кто страдает от тромбоза или варикоза.

В 2018 году итальянские ученые пришли к выводу что генно-модифицированная кукуруза безопасна для здоровья, а по некоторым параметрам даже полезнее обычной. Выяснилось, что в такой кукурузе на 36,5% реже выявляются ядовитые и канцерогенные микотоксины — вещества, вырабатываемые плесневыми грибами.