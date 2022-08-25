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В интернете появилась нейросеть для создания фото обнаженных женщин

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Фото: Global Look Press/Arkadius Kozera
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Разработчик, известный под никнеймом dreampen, создал сайт, на котором работает специальная нейросеть pornpen.ai. Она способна создавать изображения обнаженных девушек по заданным пользователем параметрам, сообщает портал TechCrunch.

На данном этапе нейросеть пока не обучена обрабатывать текстовые запросы, поэтому пользователю приходится использовать представленный инструментарий из нескольких кнопок, позволяющих регулировать примерный возраст, цвет волос, телосложение и ряд других параметров. Отмечается, что генерация одного изображения может занимать около пяти минут.

По заверениям автора проекта, нейросеть обучалась на фотографиях и изображениях реальных девушек, в том числе и актрис порноиндустрии.

Ранее, 20 мая, нейросеть Artflow.ai изобразила районы Нижнего Новгорода в виде лиц девушек. Как рассказал автор проекта, искусственный интеллект способен создавать портрет по текстовому описанию и поэтому он спросил у знакомых, с каким словом у них ассоциируется каждый район Нижнего Новгорода, после чего нейросеть нарисовала портреты.

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