Прямой эфир
Политика
В Кремле подтвердили скорое проведение встречи Путина и Лукашенко
Мир
Более 1,9 тыс. украинских националистов с «Азовстали» сдались в плен
Политика
Песков указал на невозможность поставлять газ другим странам бесплатно
Мир
В МИД России заявили о готовности к диалогу в рамках Арктического совета
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Общество
Правительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Донбасса
Общество
В РФ одобрили создание Единого фонда пенсионного и социального страхования
Армия
ВМФ России в 2022 году примет в свой состав 20 боевых кораблей
Мир
Шойгу заявил о скором взятии под контроль территории ЛНР
Общество
Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные
Мир
Глава Минобороны рассказал о попытках ВСУ захватить остров Змеиный

Нейросеть создала женские лица для каждого района Нижнего Новгорода

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Районы Нижнего Новгорода изобразили в виде лиц девушек. Работы выполнили при помощи нейросети Artflow.ai.Она даже «нанесла» героиням макияж и сделала прически.

Автор проекта — Антон Анисимов. По его словам, которые приводит ИА «НьюсНН», искусственный интеллект способен создавать портрет по текстовому описанию. Поэтому он спросил у знакомых, с каким словом у них ассоциируется каждый район Нижнего Новгорода, после чего нейросеть нарисовала портреты.

Ранее нейросеть представила приволжскую столицу в виде человека. Программа нарисовала Нижний Новгород в виде харизматичного брутального мужчины. Город был описан, как стоящий на слиянии рек, со своим собственным кремлем, неторопливый и старинный.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022