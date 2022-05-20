Нейросеть создала женские лица для каждого района Нижнего Новгорода

Районы Нижнего Новгорода изобразили в виде лиц девушек. Работы выполнили при помощи нейросети Artflow.ai.Она даже «нанесла» героиням макияж и сделала прически.

Автор проекта — Антон Анисимов. По его словам, которые приводит ИА «НьюсНН», искусственный интеллект способен создавать портрет по текстовому описанию. Поэтому он спросил у знакомых, с каким словом у них ассоциируется каждый район Нижнего Новгорода, после чего нейросеть нарисовала портреты.

Ранее нейросеть представила приволжскую столицу в виде человека. Программа нарисовала Нижний Новгород в виде харизматичного брутального мужчины. Город был описан, как стоящий на слиянии рек, со своим собственным кремлем, неторопливый и старинный.