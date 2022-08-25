В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии

Подача электричества в Мелитополе восстановлена, об этом 25 августа сообщила мэр города Галина Данильченко.

«Массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны сопредельных территорий Украины», — пояснила она в своем Telegram-канале.

Нарушение спровоцировал пожар и короткое замыкание на ЛЭП, добавила Данильченко.

По ее словам, на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. После переподключения подача электроэнергии была восстановлена.

По словам корреспондента «Известий», утром в четверг электричества не было в Херсоне, Энергодаре и Мелитополе. Связь работала с перебоями.

24 августа администрация Мелитополя сообщила, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде. Была повреждена одна из электроопор, однако подача электроэнергии нарушена не была.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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