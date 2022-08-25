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Sony повысила стоимость Playstation 5 в ряде стран

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Budrul Chukrut
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Компания Sony объявила о повышении цен на игровую консоль Playstation 5 в ряде стран. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает компания.

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«Мы наблюдаем высокие глобальные темпы инфляции, а также неблагоприятные валютные тенденции, которые влияют на потребителей и создают давление на многие отрасли», — говорится на сайте Sony.

В связи с этими сложностями компания приняла решение о повышении рекомендованной розничной цены на консоль в Великобритании, Японии, Китае, Австралии, Мексике и Канаде, а также на всем европейском рынке.

Так, в Европе PlayStation 5 с дисководом теперь будет стоить €549,99 (€499,99 до повышения), а цифровая версия — €449,99 (€399 до повышения).

При этом в США цены на консоль не повысятся, отмечает «Газета.Ru».

10 марта Sony объявила о приостановке своей деятельности в России. Была приостановлена работа онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store, поставки игровых консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в Россию.

После 10 марта число предложений о продаже приставок PlayStation и Xbox на сервисах объявлений в России выросло на 40%. Пользователей не устраивают проблемы с легальной покупкой новых игр и подписок, и они продают свои б/у консоли. Кроме того, отмечалось, что после 10 марта приставки PlayStation 5 в России подорожали почти в 1,5 раза — с 64,5 тыс. до 96 тыс. рублей в среднем.

В мае пользователи из РФ подали иск в Хорошевский районный суд Москвы на компанию с требованием взыскать с нее в свою пользу 280 млн рублей. Они выразили недовольство компанией за произвольное отключение магазина PlayStation Store.

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