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Эксперт обозначил диапазон курса рубля на осень

Экономист Исаков: диапазон курса по доллару и евро составит 60-70 рублей осенью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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Осенью на фоне снижения торгового баланса и нового бюджетного правила рубль, вероятно, ослабнет, его диапазон курса по доллару и евро составит 60–70 рублей. Об этом 25 августа в беседе с «Известиями» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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«Основным фактором, который играет за и против рубля, является соотношение экспорта и импорта. Если объем импорта будет увеличиваться, то доллар сможет укрепиться относительно курса рубля. Сейчас мы наблюдаем как раз такую тенденцию: экспорт сжимается по мере того, как ряд стран отказывается от нашей продукции, а импорт растет», — сказал он.

Исаков отметил, что минимум по импорту уже пройден, импортеры находят новые логистические цепочки и способы поставки.

«Поэтому на фоне снижения торгового баланса и нового бюджетного правила в осенний период и до конца года рубль, скорее всего, ослабнет. В обозримом будущем наш прогноз по доллару и евро — 60–70 рублей», — заключил эксперт.

По данным Московской биржи, курс доллара на торгах в четверг опустился до 59,68 рубля, курс евро — до 59,4575 рубля.

18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что, по прогнозам, осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.

Он отметил, что рубль в настоящее время укреплен благодаря августовскому налоговому периоду с традиционно более высоким спросом экспортеров на рублевую ликвидность для платежей в бюджет.

До этого, 6 августа, врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

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