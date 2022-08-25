Реклама
Прямой эфир
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Экономика
Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
Мир
Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Экономика
Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

На 60% выросло число абитуриентов-политологов в РГСУ

На 60% выросло число абитуриентов-политологов по итогам приемной кампании РГСУ
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число абитуриентов-политологов выросло на 60%. Таковы итоги приемной кампании в Российском государственном социальном университете (РГСУ), с которыми ознакомились «Известия».

Если не хватило баллов: как изменились цены в топ-10 вузов России за год
Гуманитарные специальности остаются самыми доступными в системе платного образования

Как сообщил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, изменение политической ситуации в мире показывает растущий потенциал и востребованность этой профессии.

Кроме того, на рекордные 50% выросло число абитуриентов, избравших в качестве профессии клиническую психологию, сказал он.

По словам Алиева, этот выбор объясняется вниманием общества к человеку, его внутреннему состоянию, особенно в периоды турбулентности.

«В целом же итоги вступительной кампании в РГСУ еще раз продемонстрировали, что при выборе профессии абитуриенты руководствуются как минимум двумя соображениями. Это востребованность будущей специальности на рынке труда и своеобразная «раскрученность» профессии», — подчеркнул первый проректор РГСУ.

Так, рост в три раза по сравнению с показателями прошлого года продемонстрировали специальности факультета экологии и техносферной безопасности.

К числу топовых профессий также можно отнести «Гостиничное дело» — интерес к этой специальности вырос по сравнению с прошлым годом на 40%. Интерес к «Информационным системам и технологиям» вырос на 15%. Кроме того, рост в 10% к прошлому году пришелся на журналистику.

18 августа программный директор IV Форума молодых политологов России «Дигория» Виктория Карпова заявила, что молодые политологи — это незаменимые специалисты в вопросах государственного строительства. Она подчеркнула, что именно они формируют новый политический ландшафт. В свою очередь доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Антонина Селезнева отметила, что в современном мире политология приобретает новый статус и новое качество.

9 августа Минобрнауки направило вузам разъяснение со сроками проведения дополнительного этапа приема абитуриентов. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября.

В документе также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября, 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022