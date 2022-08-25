На 60% выросло число абитуриентов-политологов в РГСУ

Число абитуриентов-политологов выросло на 60%. Таковы итоги приемной кампании в Российском государственном социальном университете (РГСУ), с которыми ознакомились «Известия».

Как сообщил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, изменение политической ситуации в мире показывает растущий потенциал и востребованность этой профессии.

Кроме того, на рекордные 50% выросло число абитуриентов, избравших в качестве профессии клиническую психологию, сказал он.

По словам Алиева, этот выбор объясняется вниманием общества к человеку, его внутреннему состоянию, особенно в периоды турбулентности.

«В целом же итоги вступительной кампании в РГСУ еще раз продемонстрировали, что при выборе профессии абитуриенты руководствуются как минимум двумя соображениями. Это востребованность будущей специальности на рынке труда и своеобразная «раскрученность» профессии», — подчеркнул первый проректор РГСУ.

Так, рост в три раза по сравнению с показателями прошлого года продемонстрировали специальности факультета экологии и техносферной безопасности.

К числу топовых профессий также можно отнести «Гостиничное дело» — интерес к этой специальности вырос по сравнению с прошлым годом на 40%. Интерес к «Информационным системам и технологиям» вырос на 15%. Кроме того, рост в 10% к прошлому году пришелся на журналистику.

18 августа программный директор IV Форума молодых политологов России «Дигория» Виктория Карпова заявила, что молодые политологи — это незаменимые специалисты в вопросах государственного строительства. Она подчеркнула, что именно они формируют новый политический ландшафт. В свою очередь доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Антонина Селезнева отметила, что в современном мире политология приобретает новый статус и новое качество.

9 августа Минобрнауки направило вузам разъяснение со сроками проведения дополнительного этапа приема абитуриентов. Как указано в письме замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, дополнительный набор пройдет с 11 августа до 16 сентября.

В документе также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября, 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление.