Эксперты ЭИСИ рассказали об особенностях политологического образования и науки в РФ

В современном мире политология приобретает новый статус и новое качество. Об этом 18 августа заявила доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Антонина Селезнева в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по итогам IV Форума молодых политологов России «Дигория».

По ее словам, создание и укрепление отечественной политологии представляется одной из важнейших задач современности.

«Политология — это та область знания, которая полезна не только политологам: каждый гражданин РФ должен понимать процессы, которые происходят в стране, иначе формируется человек, которому зарубежные традиции понятнее и приятнее, чем свои. Поэтому политическое просвещение — еще одно направление современной политологии», — отметила Селезнева.

В свою очередь программный директор форума «Дигория» Виктория Карпова заявила, что молодые политологи — это незаменимые специалисты в вопросах государственного строительства. Она подчеркнула, что именно они формируют новый политический ландшафт.

Как рассказала победитель второй национальной премии «Дигория» в номинации «Политические технологии» Лилия Травина, в настоящее время избирателям не хватает доверительных источников информации. Она считает, что сейчас назрела необходимость работы с жителями через новые доверительные инструменты, а молодые политологи способны эти инструменты создавать.

«Мы создали чат совета общественного самоуправления. Наладили процесс коммуникации власти и граждан. Создали дискуссионную площадку, где проводились встречи с жителями. Информация публиковалась проверенная, из официальных источников. Такой проект — пример роста доверия граждан к власти», — поделилась она примером из собственного проекта.

13 августа на церемонии закрытия форума «Дигория» прошло награждение лауреатов второй Национальной премии молодых политологов России. Победители были выбраны в трех номинациях: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».

Ранее, 10 августа, выступая на открытии форума, первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что текущие события в мире — это время России, поскольку любой кризис — это уникальное время возможностей. Обращаясь с напутствием к участникам «Дигории», он отметил, что XX век дал России огромное количество подобных примеров и опытов. Кириенко подчеркнул, что порой они были тяжелыми, но многому научили, поэтому РФ способна меняться и быстрее встраиваться в происходящие перемены и даже управлять этими изменениями.