Лучших молодых политологов России назвали на форуме «Дигория»

Лауреатов II Национальной премии молодых политологов России, учрежденной Экспертным институтом социальных исследований, наградили на церемонии закрытия форума «Дигория». Об этом сообщается 13 августа в пресс-релизе организаторов форума.

Отмечается, что победители были выбраны в трех номинациях: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». В первой одержала победу Лилия Травина, которой принадлежит проект по технологии работы с избирателями. В «Политических коммуникациях» победа досталась Кириллу Котову за создание «архипелага» Telegram-каналов и чатов в своем регионе. В «Политических исследованиях» лучшим стал Сергей Белов. Его отметили «за трансформацию технологий политики памяти в современной России».

Также известно, что пятеро участников форума получат гранты от Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») на общую сумму 2 млн 885 тыс. рублей. К получению грантовой поддержки рекомендованы Ахмат Хасанов из Ставропольского края с просветительским проектом «Караван дружбы. Кавказ», Марк Ананченков из Иркутской области с инициативой создания школы молодого политолога «Платон», Александра Хаткевич из Москвы с проектом «Профориентационная лаборатория #Молодежь_Наука», москвич Иван Колесников с предложениями по правовому обеспечению избирательного процесса, а также Олег Отроков из Ростовской области с проектом «Донская школа политического участия».

Как отметила исполнительный директор Экспертного института социальных исследований Анна Федулкина, мероприятие получилось очень интересным.

«С одной стороны, прошли эти четыре дня очень быстро, но очень активно. Я спрашивала, как ощущения у участников, экспертов. Все очень радостно реагировали. Я очень надеюсь, что проекты, которые вы здесь придумали, мы доработаем и презентуем администрации президента России», — подытожила она.

Рабочие дни форума «Дигория» проходили в этом году с 10 по 13 августа в Московской области.

Ранее, 10 августа, выступая на открытии форума, первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что текущие события в мире — это время России, поскольку любой кризис — это уникальное время возможностей. Обращаясь с напутствием к участникам «Дигории», он отметил, что XX век дал России огромное количество подобных примеров и опытов. Кириенко подчеркнул, что порой они были тяжелыми, но многому научили, поэтому РФ способна меняться и быстрее встраиваться в происходящие перемены и даже управлять этими изменениями.