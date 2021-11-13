Выше образование: за что школьники в «Артеке» получили по миллиону

В международном лагере «Артек» наградили победителей «Большой перемены». Из полутора тысяч финалистов, а это ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов, 600 получили денежные призы. Представители выпускного класса, одержавшие победу, заслужили по 1 млн рублей, а более юные участники выиграли по 200 тыс. Заслуженный миллион ребята смогут потратить на свое развитие или обучение в ВУЗе , если не поступят в следующем году бесплатно. Кроме того, по 2 млн рублей от «Большой перемены» получили 30 школ России на развитие образовательной среды. За вклад в обучение перспективных и талантливых детей их педагогам выдали премии по 150 тыс. рублей. О том, как проходил финальный конкурс — в репортаже «Известий».

Колонизация Луны

В международный лагерь «Артек» съехались школьники со всех регионов России. Разделившись на команды и разместившись за столами во дворце спорта и в школе лагеря, они бурно обсуждали свои идеи. Атмосфера царила очень дружелюбная.

Придумывали новые проекты по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!») и другим.

За работой ребят в один из финальных дней наблюдали первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

— Мы планируем изменить образование так, чтобы в центре стал ученик и его способности и индивидуальность. А учитель — это наставник, который помогает ученику, и у них получается обмен энергией, которая приведет к взлету, как комическая ракета, — рассказала о проекте своей команды десятиклассница Ольга Глухова.

На этих словах многоэтажный дом бумажный оторвался на стола, и девочки из команды Ольги дружно подняли его вверх, изображая полет. К дому оказались привязаны пустые пластиковые бутылочки, имитировавшие топливные баки.

— Также мы планируем проведение стажировок, то есть будем подключать к обучению в младших классах школьников из старших. Это будет такая своеобразная профориентация при выборе будущей профессии , — продолжила Ольга.

Выше образование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Эту идею одобрил Сергей Кравцов. Министр отметил, что без базовых знаний от учителей трудно потом развивать навыки и идти в будущее.

— Ракета никогда не взлетит, если в основании этих знаний не будет, — подчеркнул Сергей Кравцов.

У ребят за другим столиком также были серьезные предложения министерству просвещения.

— По нашему проекту мы планируем заключить партнерские соглашения и работать по системе школа — ВУЗ — предприятие. А также предлагаем вводить профориентационный день для того, чтобы школьники могли провести его со специалистом, — рассказал 16-летний Владислав Федоров из Нефтеюганска.

Сергей Кравцов ответил школьнику, что Минпросвет сейчас по поручению президента разрабатывает большую программу по профессиональной подготовке. Министр предложил ребятам встретиться и подробнее обсудить их предложения .

Кстати, Владислав участвует в конкурсе второй раз. В будущем десятиклассник мечтает стать инженером-конструктором.

— Во время работы над первым сезоном мой проект был замечен Роскосмосом, и мы продолжаем дальнейшую разработку. У меня разработана полностью лунная программа колонизации луны в течение ближайших 30 лет, — рассказал Владислав Федоров.

Его кумир — выдающейся советский конструктор Сергей Королев, который занимался лунной программой в 60-х годах прошлого века.

28 друзей

А ребята из команды «Жизнь», приехавшие из Самары, Орловской области и с Камчатки, работали над проектом в области экологии.

— Нам досталась тема: «Окружающая нас среда». Вместе работалось поначалу достаточно сложно, но потом мы сплотились, сдружились и последнюю часть проекта защитили на пять, — похвастался десятиклассник Даниил Урышкин.

По его словам, небольшие дома в будущем можно будет строить из пластика, из него же — выкладывать дорожки на улицах.

— Это решит экологическую проблему, ведь нам жить в этом мире, поэтому забота об экологии — это забота о нас, нашем будущем и будущем наших детей, — подчеркнул Даниил.

Повышать финансовую грамотность у детей и младших школьников предложила команда «Финскилс».

Выше образование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Мы разрабатывали платформу для настольных игр по финансовой грамотности, чтобы люди с самого маленького возраста учились правильно распоряжаться деньгами. Сейчас для школьников созданы дополнительные занятия для финансовой грамотности, но в дошкольных образовательных учреждениях таких занятий нет, — рассказал «Известиям» Даниил Мадинов из Магаданской области поселка Усть-Омчуг.

Он отметил, что с каждым годом дети все раньше и раньше начинают получать от родителей средства на карманные расходы, а вот тратить не умеют.

— Можно откладывать по 10-15 рублей и накопить на свою мечту. Вот я подключил себе копилку, откладываю средства на свою мечту, мне осталось накопить около 30 тыс. рублей, — поделился десятиклассник.

На конкурсе, по его словам, он обрел 28 новых друзей.

Сообщество

В финале «Большой перемены» перед ребятами стояла задача предложить такой проект, который всерьез мог бы повлиять на развитие общества, изменить жизнь людей, отметила глава Росмолодежи Ксения Разуеваева (Федеральное агентство по делам молодежи — один из организаторов конкурса «Большая перемена» ). По ее наблюдениям, в этом году участников особенно интересовала тема инклюзивности, вовлечения людей с ограниченными возможностями в социальную жизнь . А еще старшеклассники предложили много проектов по профориентации.

Во время финальных дней конкурса «Большая перемене» у ребят появляется возможность определиться со своим профессиональным выбором, подчеркнула глава Росмолодежи.

— Чем раньше дети определятся с выбором профессии, тем больше шансов быть успешными в жизни, — уверена Ксения Разуваева.

По ее данным, в этом году вместе с детьми в конкурсе участвовали порядка 123 тыс. учителей и наставников. Проект «Большая перемена» охватил более 150 тыс. семей.

— Большое количество мероприятий в течение года были посвящены сближению поколений, у младших и старших была возможность что-то вместе творить, лучше слышать и понимать друг друга, — отметила глава Росмолодежи.

Ребята удивительные, «от них выходишь заряженный энергией, очень интересные и талантливые», отметил первый руководитель администрации президента Сергей Кириенко.

— В них, с одной стороны, море детской непосредственности, а с другой стороны, — предложения, о которых они говорят, очень серьезные, — оценил он.

По словам Кириенко, участники «Большой перемены» предложили сделать еще одну образовательную программу, чтобы на информационном ресурсе конкурса были выложены лекции ведущих специалистов, которые позволят лучше приготовиться к следующему сезону.

— Ребята настроены на то, чтобы развиваться, учиться, — отметил первый руководитель администрации президента. — Очень радует еще и то, что они готовы не только брать, но и отдавать, — рассказал Сергей Кириенко.

Больше всего радует, то, что ребята и наставники говорят о том, что «Большая перемена» — это уже не конкурс, а сообщество, добавил он.

От сайтов до домов

Кумир для победителя «Большой перемены» среди девятиклассников Ивана Котова из Перми — Илон Маск.

— Я считаю его выдающейся личностью нашей современности, с которого хотелось бы брать пример. Он гениальный инженер и отличный бизнесмен, это лучшее сочетание, которого можно достичь в наше время, — поделился с «Известиями» Иван Котов.

Школьник занимается точными науками и робототехникой, мечтает поступить в Московский политех на факультет технологии программирования в САПР.

— По этой технологии можно конструировать и создавать любые объекты — от сайтов до домов. Меня эта деятельность очень заряжает и хочу в ней развиться, — отметил девятиклассник.

В финале он выбрал для себя направление «Создавай будущее», которое также направлено на точные науки, инженерию и информатику. По его мнению, «Большая перемена» — это такой конкурс, который стирает все границы и рамки, поэтому он участвовал в защите проекта на тему образования.

— Мы предложили способы улучшения связи ученика и учителя. Сейчас они нарушены: дети не хотят учиться, а учителя не заинтересованы в том, чтобы учить детей. Мы хотим порвать этот порочный круг и сделать наше образование самым лучшим, — добавил Иван Котов.

Выше образование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Полученный за победу миллион 11-классник Никита Жерецкий из Москвы потратит на оборудование для своей работы и образование. В конкурсе он участвует второй раз и в этом году впервые боролся за кейс направлении «Предпринимай!».

— Задания были связаны с областью бизнеса, потому что именно с предпринимательством я хочу связать свою деятельность. Планирую поступать на направление менеджмента в РЭУ имени Г.В. Плеханова либо в Высшую школу экономики, — рассказал о планах победитель.

С награждением победителей конкурс не закончится.

— Уже через неделю на «Большой перемене» снова будут задания, «добрые субботы», новые проекты. На следующий год в «Большой перемене» будут какие-то новые, совершенно уникальные проекты, которые создадут сами ребята, — пообещал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Он добавил, что в этом году по инициативе ребят создана детская дирекция «Большой перемены» и действует она с первого сентября.