Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина
Мир
Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

Кириенко назвал текущие изменения в мире временем России

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Текущие события в мире — это время России. Об этом 10 августа заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Кризис — это уникальное время возможностей. Если хотите, я в этом абсолютно убежден, что это время России. Потому что история России последних столетий говорит о том, что мы, наверное, лучше, чем кто бы то ни был, способны к перестройке, адаптации, кардинальным изменениям нашей жизни», — сказал он на форуме молодых политологов РФ «Дигория».

«Мы обязательно используем новые возможности. И станем еще сильнее»
Самые важные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ

По его словам, XX век дал России огромное количество примеров и опытов. Кириенко отметил, что порой они были тяжелыми, но многому научили, поэтому РФ способна меняться и быстрее встраиваться в происходящие перемены и даже управлять этими изменениями.

«С одной стороны, это вызов, а с другой стороны — это время изменений, время возможностей, и это время молодых. Мы должны так выстроить свою работу, чтобы российская молодежь, она у нас невероятно талантливая, интересная, чтоб они сумели воспользоваться этими возможностями», — добавил Кириенко.

Ранее, 23 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства. По его мнению, стратегия Запада провалилась.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин отметил, что российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется. Он добавил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Россия неплохо справляется с санкциями. Он выразил сожаление по этому поводу.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022