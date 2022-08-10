Кириенко назвал текущие изменения в мире временем России

Текущие события в мире — это время России. Об этом 10 августа заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Кризис — это уникальное время возможностей. Если хотите, я в этом абсолютно убежден, что это время России. Потому что история России последних столетий говорит о том, что мы, наверное, лучше, чем кто бы то ни был, способны к перестройке, адаптации, кардинальным изменениям нашей жизни», — сказал он на форуме молодых политологов РФ «Дигория».

По его словам, XX век дал России огромное количество примеров и опытов. Кириенко отметил, что порой они были тяжелыми, но многому научили, поэтому РФ способна меняться и быстрее встраиваться в происходящие перемены и даже управлять этими изменениями.

«С одной стороны, это вызов, а с другой стороны — это время изменений, время возможностей, и это время молодых. Мы должны так выстроить свою работу, чтобы российская молодежь, она у нас невероятно талантливая, интересная, чтоб они сумели воспользоваться этими возможностями», — добавил Кириенко.

Ранее, 23 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства. По его мнению, стратегия Запада провалилась.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин отметил, что российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется. Он добавил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Россия неплохо справляется с санкциями. Он выразил сожаление по этому поводу.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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