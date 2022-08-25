В России сертифицирован электромобиль Kia EV6

Компания KIA сертифицировала в России электрический кроссовер Kia EV6. Об этом 25 августа сообщил Росстандарт.

Электромобиль Kia EV6 в России будет представлен с приводом на одну или две оси. Запас хода электромобиля составляет около 500 км.

В документе на одобрение транспортного средства указан завод в Южной Корее. Эксперты полагают, что возможность локального производства этой машины пока исключена.

Kia EV6 дебютировал в марте 2021 года. Машина построена а полностью электрической платформе E-GMP. Машина официально продается на домашнем рынке, в США, Австралии и странах Европы. Цена в Германии начинается от €45 тыс. (примерно 2,669 млн рублей).

11 августа компания Kia опубликовала первые официальные фотографии городской микролитражки Ray. Машина рассчитана для домашнего рынка. Эксперты полагают, что новая версия автомобиля будет включать в себя как варианты с традиционными моторами, так и электроверсии.