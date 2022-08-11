Kia показала модель Ray 2023 года

Компания Kia опубликовала первые официальные фотографии городской микролитражки Ray. Машина рассчитана для домашнего рынка. Об этом 11 августа сообщило издание Carscoops.

Издание сообщило, что городской автомобиль, похожий на минивэн, показал новейший дизайн марки в области компактных автомобилей.

У новой генерации машины переработана передняя часть кузова, взгляд притягивают вертикально расположенные светодиодными фары, которые закрывают полностью решетку радиатора с новым фирменным шильдом компании.

В типичном для Kia стиле предварительный просмотр не дал специалистам информации о двигателях и другой технической начинке.

Эксперты полагают, что новая версия автомобиля будет включать в себя как варианты с традиционными моторами, так и электроверсии.

Текущая модель оснащена литровым двигателем MPI в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Что касается электрического Ray, который был первым серийным электромобилем Kia, он оснащен одним электродвигателем мощностью 67 л. с. мощностью 68 л. с. Литий-ионный аккумулятор обеспечивающим запас хода 138 км.

Kia Ray 2023 года будет представлен в Корее в сентябре текущего года.

8 августа компания Kia сообщила, что отзовет в России более 100 тыс. моделей Rio из-за проблем с подушками безопасности. Под сервисную акцию попадут автомобили, которые были произведены в период с 2013-го по 2018 год.