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Kia показала модель Ray 2023 года

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Фото: Kia
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Компания Kia опубликовала первые официальные фотографии городской микролитражки Ray. Машина рассчитана для домашнего рынка. Об этом 11 августа сообщило издание Carscoops.

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Издание сообщило, что городской автомобиль, похожий на минивэн, показал новейший дизайн марки в области компактных автомобилей.

У новой генерации машины переработана передняя часть кузова, взгляд притягивают вертикально расположенные светодиодными фары, которые закрывают полностью решетку радиатора с новым фирменным шильдом компании.

В типичном для Kia стиле предварительный просмотр не дал специалистам информации о двигателях и другой технической начинке.

Эксперты полагают, что новая версия автомобиля будет включать в себя как варианты с традиционными моторами, так и электроверсии.

Текущая модель оснащена литровым двигателем MPI в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Что касается электрического Ray, который был первым серийным электромобилем Kia, он оснащен одним электродвигателем мощностью 67 л. с. мощностью 68 л. с. Литий-ионный аккумулятор обеспечивающим запас хода 138 км.

Kia Ray 2023 года будет представлен в Корее в сентябре текущего года.

8 августа компания Kia сообщила, что отзовет в России более 100 тыс. моделей Rio из-за проблем с подушками безопасности. Под сервисную акцию попадут автомобили, которые были произведены в период с 2013-го по 2018 год.

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