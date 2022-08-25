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В Башкортостане убили ветерана Великой Отечественной войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В правоохранительные органы Башкортостана поступило сообщение об обнаружении тела 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в деревне Кадырово Илишевского района. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

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Тело ветерана во дворе частного дома обнаружила женщина, которая за ним ухаживала.

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

24 января в Подмосковье осудили двоих братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ. Один из них получил 12, а другой шесть лет колонии строгого режима.

В марте 2019 года Алексей Марьенко совместно с соучастниками проникли в квартиру ветерана, избили мужчину и похитили у него все сбережения в размере 1 млн рублей. Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран умер в больнице из-за последствий черепно-мозговой травмы.

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