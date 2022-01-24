В Подмосковье осудили двоих братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ

Московский областной суд вынес приговор братьям Алексею и Николаю Марьенко, обвиняемым в грабеже и убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Один из них получил 12, а другой шесть лет колонии строгого режима, сообщила 24 января прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Алексей Марьенко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 324 УК РФ (сбыт государственных наград). Николай Марьенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.

В марте 2019 года Алексей Марьенко совместно с соучастниками проникли в квартиру ветерана в городе Подольске Московской области. В это время Николай Марьенко остался снаружи и ожидал у подъезда. Один из соучастников продал пенсионеру муляжи старинных монет, не обладающих культурной и исторической ценностью. До этого, как установило следствие, он уже ограбил местную жительницу, похитив у нее имущество на общую сумму менее 10 тыс. рублей.

Оказавшись в квартире ветерана, злоумышленники избили мужчину и похитили у него все сбережения в размере 1 млн рублей. Также с собой они забрали ордена, медали и другое имущество общей стоимостью более 600 тыс. рублей, которое затем сбыли в ломбарде.

Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран умер в больнице из-за последствий черепно-мозговой травмы.