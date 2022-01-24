Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики
Мир
Умер один из пострадавших при стрельбе в университете Гейдельберга
Мир
В бундестаге призвали к партнерству Германии и России
Общество
В Подмосковье осудили двоих братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ
Мир
Путин провел переговоры с президентом Кубы
Мир
Представитель Януковича опроверг информацию о смерти его жены
Общество
Врач заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 до трех дней
Авто
В Москве выставили на продажу уникальный «Москвич»
Авто
В ГИБДД сообщили о штрафе в 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты
Мир
Политолог сравнил Зеленского с «танцором диско» под музыку США

В Подмосковье осудили двоих братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ

В Подмосковье двое братьев получили 12 и 6 лет колонии за ограбление и убийство ветерана войны
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский областной суд вынес приговор братьям Алексею и Николаю Марьенко, обвиняемым в грабеже и убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Один из них получил 12, а другой шесть лет колонии строгого режима, сообщила 24 января прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Руками не трогать»: ветераны призвали не переписывать историю войны
За правдой лучше обращаться в архивы, уверены участники сражений

«Алексей Марьенко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 324 УК РФ (сбыт государственных наград). Николай Марьенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.

В марте 2019 года Алексей Марьенко совместно с соучастниками проникли в квартиру ветерана в городе Подольске Московской области. В это время Николай Марьенко остался снаружи и ожидал у подъезда. Один из соучастников продал пенсионеру муляжи старинных монет, не обладающих культурной и исторической ценностью. До этого, как установило следствие, он уже ограбил местную жительницу, похитив у нее имущество на общую сумму менее 10 тыс. рублей.

Оказавшись в квартире ветерана, злоумышленники избили мужчину и похитили у него все сбережения в размере 1 млн рублей. Также с собой они забрали ордена, медали и другое имущество общей стоимостью более 600 тыс. рублей, которое затем сбыли в ломбарде.

Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран умер в больнице из-за последствий черепно-мозговой травмы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022