«Роскосмос» сообщил о завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ

Огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты «Союз-5», завершены. Об этом 25 августа говорится в сообщении «Роскосмоса».

«В НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя «Союз-5», — указано в сообщении компании.

В «Роскосмосе» отметили, что двигатель РД-171МВ является самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. В компании подчеркнули, что двигатель имеет тягу в 806 тонн-сил, что является рекордным среди всех жидкостных ракетных двигателей. Уточняется, что все испытания прошли штатно и все заложенные при проектировании двигатели характеристики были подтверждены.

Ранее, 15 августа, ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в «Роскосмос», презентовала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». Как уточняется, на макете представлена станция сразу второго этапа. Он подразумевает, что на орбите могут находиться не только базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, но также и целевой, и производственный.

Ранее, 26 июля, глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, примерный облик которой уже известен.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.