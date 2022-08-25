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Основными самолетами малой авиации России станут «Байкал» и «Ладога»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба «Байкал-инжиниринг»
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Основой парка малой авиации станут новые самолеты типа «Байкал» и «Ладога», сообщили в четверг, 25 августа, в Минпромторге.

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Сертификация самолетов запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнется их серийное производство.

Таким образом, начало массового производства данных самолетов планируется раньше, чем теоретически возможно завершение реинжиниринга двигателя ТВС-2МС (3–5 лет).

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации до 2030 года. Мантуров уточнил: планируется производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Министр также добавил, что региональные авиаперевозчики пополнят парки самолетами «Ладога», Л-410, «Байкал».

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

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