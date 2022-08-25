Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым

Пилот, управлявший потерпевшим крушение вертолетом Ми-2, найден живым. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

«Один пилот обнаружен, с ним всё хорошо», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что это был сельскохозяйственный вертолет, он обрабатывает поля, поэтому пассажиров на воздушном судне быть не могло.

Вертолет Ми-2 упал вблизи хутора Шести на территории Предгорного округа Ставрополья 24 августа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в результате крушения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. Позже пожар на месте происшествия был потушен.

Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко заявил, что следствие занимается поиском пилотов и владельцев данного воздушного судна. По предварительной информации, владельцем Ми-2 является Сергей Роев.

Власти Ставропольского края пояснили, что неблагоприятные погодные условия могли стать возможной причиной крушения вертолета.