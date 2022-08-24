Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, которыми 24 августа поделился глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.

Пожар на месте происшествия потушен. Глава Предгорья добавил, что следственно-оперативная группа закончила осмотр места происшествия. В настоящий момент сведений о погибших или пострадавших не поступало.

«Следствие занимается поиском пилотов, возможных пассажиров и владельцев данного воздушного судна. Пока никаких данных нет», — написал он.

Вертолет Ми-2 упал вблизи хутора Шести на территории Предгорного округа Ставрополья примерно в 19:23 мск в среду, 24 августа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в результате крушения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, владельцем Ми-2 является Сергей Роев.

Власти Ставропольского края заявили, что неблагоприятные погодные условия могли стать возможной причиной крушения вертолета.