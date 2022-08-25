Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд

Врач рассказала об опасности употребления чипсов

Врач Соломатина: частое употребление чипсов вызывает раннее старение и слабоумие
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частое употребление чипсов влияет на умственные способности и может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в четверг, 25 августа, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Пища для ума: что не стоит есть на завтрак
Список худших утренних блюд возглавляют сладкие хлопья

Он рассказала, что в чипсах содержатся конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Кроме того, в результате обжаривания картофеля в масле образуются вредные для организма канцерогены.

«Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию», — рассказала Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог отметила, что лучше всего совсем отказаться от употребления чипсов и заменить их на сушеные фрукты или овощи, дополняет «Газета.Ru». Также при желании чипсы можно приготовить дома на рафинированном растительном или оливковом масле, при этом масло нужно менять после каждой партии.

10 марта диетолог Ева Шишова заявила, что картофельные чипсы пользуются популярностью из-за усилителей вкуса и большого количества соли. Она посоветовала в принципе ограничить употребление этих веществ. В качестве достойной альтернативы она предложила яблочные чипсы, хлебцы и нори.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022