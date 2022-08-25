Врач рассказала об опасности употребления чипсов

Частое употребление чипсов влияет на умственные способности и может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в четверг, 25 августа, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Он рассказала, что в чипсах содержатся конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Кроме того, в результате обжаривания картофеля в масле образуются вредные для организма канцерогены.

«Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию», — рассказала Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог отметила, что лучше всего совсем отказаться от употребления чипсов и заменить их на сушеные фрукты или овощи, дополняет «Газета.Ru». Также при желании чипсы можно приготовить дома на рафинированном растительном или оливковом масле, при этом масло нужно менять после каждой партии.

10 марта диетолог Ева Шишова заявила, что картофельные чипсы пользуются популярностью из-за усилителей вкуса и большого количества соли. Она посоветовала в принципе ограничить употребление этих веществ. В качестве достойной альтернативы она предложила яблочные чипсы, хлебцы и нори.