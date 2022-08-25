Косачев предупредил о применении Украиной наработок биолабораторий США

Исключать способности Украины применить на освобожденных Россией территориях наработки биолабораторий США нельзя. К тому же теперь она всё чаще оказывается сдающей позиции стороной, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в четверг, 25 августа.

«Если существуют технологии разработки биологического оружия, если есть практические навыки по тому, чтобы эти технологии использовать на практике, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Косачев добавил, что речь идет о технологиях двойного назначения, когда очень трудно отследить всю цепочку, так как ее звенья тщательно маскируются.

«Ведь американцы «разложили» все эти работы по тем 300 лабораториям, которые у них действуют в мире, из которых более трех десятков действуют или действовали на территории Украины. При этом каждый отдельный элемент исследования вроде бы внешне выглядит достаточно безобидным, безопасным и не противоречащим Конвенции о биологическом оружии (КБТО)», — пояснил он.

Вице-спикер подчеркнул, что задачей парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине как раз является сбор головоломки из разрозненных кусков. Косачев уверен, что организаторы намеренно разложили ее по составляющим. И верить в безобидность проводимых США исследований недальновидно.

По его словам, очередное заседание комиссии, в работе которой наметился «серьезный прогресс», состоится в сентябре.

Днем ранее, 24 августа, Косачев сообщил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией России по работе американских биолабораторий на Украине.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине, где разрабатывались компоненты биологического оружия. В рамках спецпрограммы также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки. Позднее США осуществляли вывоз биоматериалов за пределы Украины.