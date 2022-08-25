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Восемь человек погибли после перестрелки в Мексике

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Фото: REUTERS/CGDS/Ulan/Pool / Latin America News Agency
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Восемь человек погибли в результате стрельбы в муниципалитете Тусантла мексиканского штата Мичоакан. Об этом сообщила газета El Universal 24 августа.

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По информации в публикации, мирные жители погибли в ходе конфликта со стрельбой между двумя группировками картеля La Familia Michoacana. Также сообщается, что злоумышленники открыли огонь по местному полицейскому участку.

Издание Noticias de Mexico сообщило, что прокуратура штата начала расследование по факту произошедшего. Добавляется, что один из автомобилей неизвестные сожгли, чтобы воспрепятствовать прибытию правоохранительных органов.

Руководитель полиции штата Хосе Рейеса Ортегу рассказал, что в регионе организовали патруль с участием Национальной гвардии и еще двух государственных подразделений, которые работают по воздуху и суше для поиска вооруженных людей.

Ранее, 23 августа, в западном мексиканском штате Герреро убили из огнестрельного оружия журналиста, владельца газеты La Realidad и обозревателя местных печатных СМИ Фредида Романа. О мотивах убийства не сообщалось.

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