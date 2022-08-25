Синоптики спрогнозировали до 34 градусов тепла в Московском регионе 25 августа

Небольшая облачность, отсутствие осадков и до 34 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 25 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 32 до 34 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 30 до 35 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Накануне, 24 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал снижение температуры воздуха в Москве в ближайшее время, но при этом подчеркнул, что погодные показатели останутся на экстремально высоком уровне. Так, ожидается превышение нормы на 6–7 градусов.