Реклама
Прямой эфир
Экономика
Канада выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока»
Общество
Организована доследственная проверка по факту крушения Ми-2 на Ставрополье
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Борис Джонсон выступил против ведения переговоров Украины с Россией
Мир
ВФУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Общество
Власти Ставрополья назвали погодные условия возможной причиной крушения Ми-2
Мир
Пентагон оценил сроки поставок оружия на Украину в 1–3 года
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Экономика
Bloomberg сообщило о возможных скидках для Азии на российскую нефть
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали до 34 градусов тепла в Московском регионе 25 августа

Гидрометцентр РФ: 25 августа в Московском регионе ожидаются до 34 градусов тепла и небольшая облачность
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшая облачность, отсутствие осадков и до 34 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 25 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Всех допечет: сколько продержится жара в европейской части России
Синоптики назвали регионы, где долгая засуха сменится мощными ливнями

Днем в Москве температура воздуха составит от 32 до 34 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 30 до 35 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Накануне, 24 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал снижение температуры воздуха в Москве в ближайшее время, но при этом подчеркнул, что погодные показатели останутся на экстремально высоком уровне. Так, ожидается превышение нормы на 6–7 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022