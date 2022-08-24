В Гидрометцентре сообщили о сохранении опасно жаркой погоды в Москве в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в ближайшие выходные температура воздуха снизится, но показатели останутся близкими к экстремально высоким.
В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 24 августа, Вильфанд отметил, что в воскресенье, 28 августа, и в понедельник, 29 августа, ожидается небольшое понижение температуры до +25…+30 градусов, что на шесть-семь градусов выше нормы.
«Это очень высокая температура действительно, близкая к экстремальности — в этом ее опасность», — рассказал метеоролог.
Он напомнил, что такая жаркая погода опасна для людей пожилого возраста.
Смог в столице, который пришел от лесных пожаров в Рязанской области, благодаря изменению направления ветра в столичном регионе уменьшится с четверга-пятницы. По словам Вильфанда, смог в столице неопасен, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, пишет НСН.
Ранее в этот день заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ минздрава МО Кристина Таджикулова рассказала, каким образом продолжительная жара может влиять на заболевания лор-органов. По словам специалиста, жаркая погода стала благотворной средой для размножения микробов, которые, в частности, находятся на руках и ушах.
«Стоит «слазить» грязной рукой в ушную раковину, как это может запустить развитие гнойного процесса», — приводит слова специалиста телеканал «360».
Врач призвала соблюдать правильную гигиену ушей. Она посоветовала не использовать ватные палочки, поскольку они могут повредить слуховой проход. Достаточно протирать уши во время мытья головы.