В правящей партии ФРГ допустили заморозку СП-2 навсегда

Проект «Северный поток — 2», возможно, не заработает никогда. Об этом «Известиям» в четверг, 25 августа, заявил координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Тимон Греммельс.

«Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за <действий> России на Украине, а возможно, не заработает никогда», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что сейчас в федеральном правительстве не ведутся серьезные дискуссии о возможном демонтаже трубопровода.

Напомним, 23 августа на заседании форума «Крымская платформа» президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток—2». Он подчеркнул, что его строительство началось после присоединения Крыма к РФ, добавив, что «полная ликвидация» должна стать доказательством «изменения политики на Западе».

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял еще в июле, что запуск проекта означал бы капитуляцию Европы перед Россией. По его мнению, ввод газопровода стал бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей. Однако хоронить проект пока в ФРГ тоже не спешат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Трубы дело: ФРГ не планирует демонтировать СП-2»