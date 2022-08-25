Реклама
Прямой эфир
Экономика
Канада выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока»
Общество
Организована доследственная проверка по факту крушения Ми-2 на Ставрополье
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Борис Джонсон выступил против ведения переговоров Украины с Россией
Мир
ВФУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Общество
Власти Ставрополья назвали погодные условия возможной причиной крушения Ми-2
Мир
Пентагон оценил сроки поставок оружия на Украину в 1–3 года
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Экономика
Bloomberg сообщило о возможных скидках для Азии на российскую нефть

Помогающим ДНР и ЛНР компаниям предложили отменить НДС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для компаний и организаций, оказывающих гуманитарную помощь Луганской и Донецкой народным республикам (ЛДНР), в том числе по восстановлению жилья и инфраструктуры, хотят отменить НДС, узнали «Известия» в четверг, 25 августа.

Железобатонный аргумент: НДС на социально значимые продукты могут снизить
Подешевеют ли вслед за этим хлеб с молоком и что недополучит бюджет

Соответствующий законопроект разработал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «Известия» ознакомились с копией документа.

Сегодня компании и организации оплачивают в полном объеме НДС с имущества, которое передается в освобожденные ЛНР и ДНР в качестве гуманитарной помощи, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Налог нужно платить в том числе при поставках на Донбасс машин, оборудования, а также проведения строительных работ по возведению жилья и инфраструктуры. Например, при передаче автомобиля стоимостью 2 млн рублей фактические расходы на его приобретение после уплаты налогов составляют около 2,5 млн, следует из документа.

Перечень товаров, услуг и работ, которые будут освобождаться от НДС, а также условия предоставления льготы должны быть зафиксированы в нормативно-правовых актах республик и правительства России, сказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

При реализации меры есть риск, что послаблениями воспользуются недобросовестные компании, отметил Якубовский. Но это не значит, что из-за этих опасений не нужно помогать жителям ДНР и ЛНР и давать налоговые послабления бизнесу, поставляющему туда товары, необходимые для восстановления нарушенной инфраструктуры, подчеркнул депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Денежный приток: помогающим ДНР и ЛНР компаниям хотят отменить НДС»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022