В Казани проинспектировали готовность нового военного госпиталя

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России завершают монтаж оборудования и медицинской мебели в новом военном госпитале в Казани. Сдать объект под ключ планируется уже в сентябре — спустя год после старта работ. Об этом 25 августа рассказали в Минобороны.

«Объект практически готов, остались последние штрихи. Буквально за год строители возвести современное медицинское учреждение, которое будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь как военнослужащим, членам их семей, так и гражданскому населению республики», — сказал замминистра обороны России Тимур Иванов.

Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместили на площади более 12,5 тыс. кв. м. Госпиталь будет сдан под ключ полностью укомплектованным современным медицинским оборудованием.

В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое и неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. В диагностическом корпусе будет дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. В инфекционном корпусе – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок.

Памятный камень в основание строительства госиталя заложил Министр обороны Сергей Шойгу вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в конце августа 2021 года.

23 апреля пресс-служба Министерства обороны сообщила, что в подмосковном Одинцово досрочно завершилось строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек. Он укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.