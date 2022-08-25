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В Казани проинспектировали готовность нового военного госпиталя

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России завершают монтаж оборудования и медицинской мебели в новом военном госпитале в Казани. Сдать объект под ключ планируется уже в сентябре — спустя год после старта работ. Об этом 25 августа рассказали в Минобороны.

«Объект практически готов, остались последние штрихи. Буквально за год строители возвести современное медицинское учреждение, которое будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь как военнослужащим, членам их семей, так и гражданскому населению республики», — сказал замминистра обороны России Тимур Иванов.

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Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместили на площади более 12,5 тыс. кв. м. Госпиталь будет сдан под ключ полностью укомплектованным современным медицинским оборудованием.

В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое и неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. В диагностическом корпусе будет дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. В инфекционном корпусе – приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок.

Памятный камень в основание строительства госиталя заложил Министр обороны Сергей Шойгу вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в конце августа 2021 года.

23 апреля пресс-служба Министерства обороны сообщила, что в подмосковном Одинцово досрочно завершилось строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек. Он укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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