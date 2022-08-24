Сербский снайпер рассказал о тактике информационной пропаганды Киева

Сербский снайпер Деян Берич в беседе с военкором «Известий» Родионом Северьяновым 24 августа раскрыл тактику информационной пропаганды Киева. Также он рассказал, как обстоят дела в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

«Работаем на всех направлениях, где нужно. Около Донецка. Приехал из Марьинки. Работал там в 150-й бригаде, в пригороде. С нами были россияне. Мы с ними сотрудничаем, они с нами. Союзные силы, все работаем вместе. Обстановка хорошая. Марьинка больше чем на две трети уже освобождена», – отметил снайпер с позывным Деки.

По его словам, обстрелы территорий, которые вышли из-под контроля Киева, нужны киевскому режиму для последующей информационной пропаганды – чтобы хвастать этим в СМИ. Как утверждает Деки, украинская сторона выдают это за свои победы.

«Это они делают уже от безысходности, потому что на передовой у них не получается. Я часто смотрю украинские СМИ, что они говорят. Мы не теряем территорию, а мы отступаем, заманиваем россиян в ловушку, а в это же тоже время мы бомбардируем Донецк. Делаем теракты везде, обстреливаем Горловку, Луганск. Они это называют своей победой. И куча людей на территории Украины верят в то, что так и есть», – подчеркнул снайпер.

Деки также рассказал о серьезных потерях военнослужащих у Киева, который работает по тактике английской пропаганды, знакомой сербу еще по Косово.

«Это английская пропаганда. Я их очень хорошо изучал на Косово. Они точно так работают. И это всё функционировало. К сожалению, тут ничего не поделаешь», – отметил Деки.

По словам снайпера, эта тактика не всегда действенна. Деки рассказал, что на многих населенных пунктах, военные налаживают отношения с мирными жителями. Например, на Изюмском направлении местные жители признавались, что не верят украинской пропаганде.

«Первый день они сильно боялись, на второй-третий день отношения были хорошие. Поняли, что всё, что говорят в СМИ это чистое вранье. И сотрудничество было хорошее», – поделился серб.

Деки рассказал также съемочной группе «Известий», что у него есть дом в России. Последний раз он там был после освобождения Лисичанска.

23 августа сообщалось, что союзные силы установили контроль над частью Николаевской области площадью 12 кв. км. В районе Артемовска союзные силы вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, который является важным узлом обороны города. А кроме того, они завершают освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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