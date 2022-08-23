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Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Союзные силы армии России и Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) освободили населенный пункт Комсомольское в ДНР и установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км. Об этом сообщил 23 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в районе Артемовска, уточнили в Минобороны, союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, который является важным узлом обороны города. А кроме того, они завершают освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.

План намерений: союзные войска продвигаются в ДНР и на изюмском направлении
ВС России наносят удары по всей линии соприкосновения

Кроме того, в районе населенного пункта Кодема заблокировано с трех сторон и планомерно уничтожается элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 214-й батальон «Опфор».

Ранее во вторник военный эксперт Алексей Леонков в комментарии «Известиям» объяснил успех союзных сил тем, что авиационные, ракетные и артиллерийские удары наносятся не только регулярно, но и по заранее выявленным целям. Эта методичная работа обеспечивает наступление войск РФ и ЛДНР, которые продвигаются не только в ДНР, но и на изюмском направлении, и в районе населенного пункта Уды в Харьковской области.

Вооруженные силы РФ 22 августа наносили точные огневые удары по всей линии соприкосновения — от Харьковской до Николаевской области. Только в Донбассе три украинские бригады потеряли до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей. Под Николаевом уничтожено более 50 боевиков и семь единиц бронетанковой и автотехники, сообщили в Минобороны РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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