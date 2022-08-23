Эксперт объяснил успех наступления союзных сил в Донбассе

Авиационные, ракетные и артиллерийские удары наносятся не только регулярно, но и по заранее выявленным целям. Эта методичная работа обеспечивает наступление войск РФ и Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), рассказал «Известиям» во вторник, 23 августа, военный эксперт Алексей Леонков.

«Мы сейчас видим то, что можно назвать боевыми буднями. Мы видим планомерную работу наших летчиков, ракетчиков и артиллеристов. Удары наносятся по опорным пунктам, складам, штабам. Именно такая методичная работа обеспечивает наше наступление. А оно идет широким фронтом. Союзные войска продвигаются не только в ДНР, но и на изюмском направлении, и в районе населенного пункта Уды в Харьковской области. То же самое происходит и на юге, в Николаевской области. Войска противника перемалываются, и результаты мы увидим», — объяснил эксперт.

Вооруженные силы РФ 22 августа наносили точные огневые удары по всей линии соприкосновения — от Харьковской до Николаевской области. Только в Донбассе три украинские бригады потеряли до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей. Под Николаевом уничтожено более 50 боевиков и семь единиц бронетанковой и автотехники, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и 142 района сосредоточения войск, рассказали в российском военном ведомстве.

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План намерений: союзные войска продвигаются в ДНР и на изюмском направлении