Цена газа в Европе превысила $3100 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Это следует из данных торгов по состоянию на 24 августа.

Стоимость контракта с поставками в сентябре на газораспределительном хабе TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость газа поднимается несколько дней подряд. С конца июля она держится на высоких отметках в Европе, а 22 августа на бирже превысила $3000 за 1 тыс. куб. м.

19 августа «Газпром» заявил об остановке для техобслуживания единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября. К работам будут привлечены специалисты компании Siemens Energy, занимающейся производством оборудования для трубопровода.

После сообщения о приостановке работы турбины цена на газ в Европе выросла на 8,3%.

Стоимость газа в ЕС может достичь $4000 за 1 тыс. куб. м уже в первой половине сентября, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее «Газпром» прогнозировал такую цену зимой.

Ранее в августе издание The Hill сообщило, что в Европе ожидается «смертельная зима». В публикации утверждалось, что это связано с «рабской приверженностью» континента зеленой энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.