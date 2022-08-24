YouTube заблокировал канал Объединенной авиастроительной корпорации

YouTube-канал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) был заблокирован. Об этом 24 августа сообщила сама компания.

«Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен «особой чести». «Министерство правды» заблокировало нам доступ к управлению каналом, а значит, к управлению контентом и к инструментам развития канала. Как вы уже могли догадаться, сообщение гласит: «Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — заявила корпорация в Telegram.

Взамен ОАК пригласила подписчиков на свой канал на видеохостинге Rutube.

Ранее в этот же день видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя «КамАЗ» без возможности восстановления. Отмечается, что это было сделано в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

7 августа сообщалось, что корпорация Google заблокировала YouTube-канал «Ростеха» из-за санкций. При этом отмечалось, что «Ростех» будет публиковать информацию о компании на российской площадке Rutube.

4 августа стало известно, что YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Пучков рассказал, что администрация видеохостинга провела проверку и обнаружила, что блогер нарушал правила сообщества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фильмом-антиутопией блокировку сервисом видеохостинга YouTube-канала блогера.

11 марта руководство YouTube заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга. При этом материалы с фейками о ВС РФ и спецоперации, а также западное видение ситуации, хостинг не удаляет.