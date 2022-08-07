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YouTube заблокировал канал «Ростеха» из-за санкций

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Фото: Global Look Press/Ralph Peters via www.imago-image
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Корпорация Google заблокировала YouTube-канал «Ростеха» из-за санкций. Об этом сообщили 7 августа в российской госкорпорации.

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Отмечается, что «Ростех» будет публиковать информацию о компании на российской площадке Rutube.

YouTube-канал корпорации имел примерно 45 тыс. подписчиков, а также сотни тысяч зрителей в год. На канале рассказывалось о российских технике, инженерах и разработках.

Все 230 соответствующих роликов, добавили в «Ростехе», уже перенесены на российскую площадку, поскольку в компании заранее готовились к возможной блокировке канала.

Ранее, 4 августа, стало известно о блокировке YouTube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Он выкладывал ролики на тему истории и политики (в том числе спецоперации по защите Донбасса), а также обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски.

Как рассказал блогер, ему пришло уведомление, что администрация провела проверку и обнаружила, что блогер якобы нарушал правила сообщества. При этом сам Пучков посчитал, что канал был удален из-за поддержки России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фильмом-антиутопией» блокировку сервисом видеохостинга YouTube-канала блогера.

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